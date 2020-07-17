Григорий Голосов: Никто не обещает, что будет легко

Послушал за завтраком Каспарова на "Эхе Москвы". Будучи человеком, мыслящим довольно систематически (шахматист, как-никак), Каспаров предложил теоретическое объяснение происходящего: раньше Россия была гибридным режимом, а после поправок стала полностью авторитарным. Понятно, это подводит к выводу, что теперь бороться с режимом можно лишь революционными методами, а о прочих забыть. Проблема тут в том, что сам Каспаров и раньше демократическую сторону этого якобы гибридного (то есть смешанного, авторитарно-демократического) режима полностью игнорировал, требовал отказа от участия в любых электоральных мероприятиях режима. Теперь он адаптировал свою теорию к тактике, которая осталась неизменной. А это неправильно. Альтернативный (на мой взгляд, правильный) подход состоит в том, что Россия как была до поправок, так и осталась авторитарным режимом, который содержит электоральную составляющую. Теперь этот режим достиг консолидации, и это, несомненно, еще больше затруднит дело оппозиционного участия в авторитарных выборах. Но следствие, согласно которому от этого следует полностью воздерживаться, отсюда не вытекает. Просто никто не обещает, что будет легко. И, кстати, события в Хабаровске как раз показывают, какой серьезный ущерб режиму могут наносить результаты авторитарных выборов.

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