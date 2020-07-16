В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия»

UPD: Всего задержаны не менее 15 человек.

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В Москве у здания ФСБ полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия». По данным «Avtozak LIVE», задержали журналистку Анну Наринскую, координатора кампании в поддержку фигурантов «Нового Величия» Алину Данилину, участницу «Открытой России» Анастасию Кашкину, координатора «Открытой России» Марию Кузнецову и еще двух активистов.

14 июля обвинение запросило фигурантам дела «Нового величия» до 7,5 лет лишения свободы. Их посчитали организаторами экстремистского сообщества.

«Запрошенные прокурором сроки не просто чрезмерны, а несправедливы и отвратительны. Дело полностью сфабриковано, а его фигуранты не то что не должны получить срок, а не должны были подвергаться преследованию вовсе. Они невиновны, и мы требуем полного оправдания», — заявили организаторы сегодняшней акции.