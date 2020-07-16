Полиция составила 62 протокола в отношении участников протеста в Москве 15 июля

Акция по сбору подписей под требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию 15 июля закончилась шествием и задержаниями — полиция заявила, что привлекла к административной ответственности 62 человека.

В МВД отмечают, что сотрудники полиции «максимально избегали применения мер административного воздействия», но «после того, как группа граждан высказала призывы и организовала шествие по Страстному бульвару с последующей попыткой перекрытия проезжей части, полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка».

По уточненным данным в отделы полиции были доставлены 139 человек. К административной ответственности по ст. 20.2. КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» привлечено 62 участника акции.