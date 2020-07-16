В Белоруссии оппозиционные кандидаты заявили о необходимости провести «повторные, честные выборы после 9 августа»

На встрече штабов трех альтернативных кандидатов на выборах в президенты Белоруссии — Светланы Тихановской, а также незарегистрированных Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — было объявлено об объединении их усилий. Как сообщает TUT.BY, объединенная команда планирует призывать избирателей прийти на выборы и голосовать, но при этом требует провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года. На эту дату голосование назначено сейчас.

Кроме того, штабы требуют освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставить право на пересмотр дел в независимых и честных судах.

Ранее ЦИК страны отказал в регистрации кандидатами Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Светлана Тихановская оказалась в числе пяти зарегистрированных кандидатов. В Минске и других городах прошли протестные акции. В результате по разным оценкам от 250 до 280 человек были задержаны, а шестеро сотрудников милиции получили травмы. 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.