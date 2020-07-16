Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка»

Намеченное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» организаторы решили перенести на неопределенный срок.

«Проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — пояснила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Другой сопредседатель Василий Лановой отметил, чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю: «Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?»

Ранее наблюдатели отмечали, что власти не могут позволить провести шествие, так как это даст оппозиции аргумент в пользу проведения массовых акций протеста. Пока же они остаются под запретом из-за эпидемии коронавируса.