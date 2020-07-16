Александр Пожалов о переносе дня голосования

Заявив сегодня на заседании в ЦИК РФ о целесообразности перенести, после перехода к многодневному голосованию, региональный Единый день голосования с сентября на другие даты (например, лето), глава ЦИК Элла Памфилова подсказывает один из сценариев, по которому в 2021 году возможно провести выборы в Госдуму в более ранние сроки. Об этом сценарии мне доводилось говорить несколько раз весной (https://t.me/A_Pozhalov/144), ещё когда первоначальное голосование по Конституции планировали провести в середине апреля.

Перенос ЕДГ уже в 2021 году на другие даты - например, на март-апрель (когда традиционно подрастают рейтинги власти) или на лето (когда прекращают работу школы, по словам Памфиловой, и которое ранее считали "аполитичным" сезоном) - это отличная возможность для власти автоматически перенести и дату выборов в Госдуму-2021 с сентября на более ранний срок без юридических проблем с признанием этих выборов «досрочными». Ведь конституционного механизма инициировать роспуск Госдумы и досрочные выборы, не создавая искусственный политический кризис и конфликт парламента с правительством РФ, нет.

А вот если на март-апрель или лето переносится сам ЕДГ, то тогда власти ещё раз пригодится решение КС РФ от 2015 года о том, что в целях совмещения думских выборов с региональным ЕДГ допустимо «однократное незначительное сокращение срока полномочий» Госдумы. Ведь тот перенос парламентских выборов и решение КС РФ и были вызваны тем, что новую дату голосования на выборах в Госдуму надо было привести в соответствие с установленной с 2013 года новой датой ЕДГ (сентябрь). Оппозиции тогда удалось добиться только сдвига ЕДГ в год парламентских выборов на конец сентября.

Поэтому "досрочных" выборов в Госдуму-2021 после отзыва в марте с рассмотрения «поправки Карелина» - быть не может. А вот перенос самого ЕДГ на более ранний период и проведение "недосрочных" выборов в Госдуму в новый ЕДГ, весной или летом 2021 года - теперь вполне вероятен.

И это тогда объясняет ту поспешность и стремительность, с которой прямо сейчас, без особого обсуждения и апробации практикой выборов, принимаются кардинальные поправки в избирательное законодательство.

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