Памфилова заявила о необходимости переноса единого дня голосования

Единый день голосования необходимо перенести с сентября на другой месяц, этого потребует проведение многодневного голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Говоря о возможности проведения выборов в сентябре этого года в течение нескольких дней, Памфилова пояснила, что сейчас этот вопрос будет проработан «в точечном режиме», передает ТАСС. «Но на будущее, если это перманентно в законе будет прописано, обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, — это сентябрь», — сказала Памфилова.

Одним из ключевых аргументов она назвала тот факт, что из почти 100 тыс. избирательных участков 49 тыс. расположены в школах. Проведение выборов в течение нескольких дней будет обуславливать корректировку учебного процесса, поскольку фактически оно займет «не только пятницу, субботу, воскресенье, но и четверг», когда будет проходить подготовка участков для голосования.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. Согласно законодательству, ЕДГ проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов депутатов Госдумы — в третье воскресенье сентября.