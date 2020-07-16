Хакеры взломали Twitter с помощью сотрудника компании

«Мы использовали представителя компании, который буквально сделал всю работу за нас», — рассказал один из источников Vice. Еще один собеседник сообщил, что за услуги работник Twitter получил вознаграждение.
Хакерам удалось получить доступ к интерфейсу пользователей с помощью внутреннего сервиса Twitter. В руководстве компании сообщили, что сейчас изучают, передал ли сотрудник хакерам доступ к самому сервису или же с его помощью получил личные данные пользователей, которые и отдал взломщикам.
Всего хакерам удалось взломать более 50 аккаунтов известных людей и компаний. Атаке подверглись Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Барака Обамы и других. Злоумышленники разместили в них сообщения, в которых предлагали отправить биткоины на указанный адрес, чтобы получить в два раза больше криптовалюты.