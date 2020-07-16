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Хакеры взломали Twitter с помощью сотрудника компании

16.07.2020

Сотрудник Twitter помог хакерам устроить взлом аккаунтов знаменитостей. Об этом, как сообщает Vice, на условиях анонимности сообщили сами хакеры, передает РБК.

«Мы использовали представителя компании, который буквально сделал всю работу за нас», — рассказал один из источников Vice. Еще один собеседник сообщил, что за услуги работник Twitter получил вознаграждение.

Хакерам удалось получить доступ к интерфейсу пользователей с помощью внутреннего сервиса Twitter. В руководстве компании сообщили, что сейчас изучают, передал ли сотрудник хакерам доступ к самому сервису или же с его помощью получил личные данные пользователей, которые и отдал взломщикам.

Всего хакерам удалось взломать более 50 аккаунтов известных людей и компаний. Атаке подверглись Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Барака Обамы и других. Злоумышленники разместили в них сообщения, в которых предлагали отправить биткоины на указанный адрес, чтобы получить в два раза больше криптовалюты.

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