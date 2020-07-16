Протесты в Хабаровске привели к задержаниям в других регионах

Как минимум двух человек силовики задержали в Краснодарском крае и на Сахалине из-за событий, связанных с протестами в Хабаровске.

Так, в городе Горячий Ключ (Краснодарский край) днем 15 июля задержали Юрия Пузанова, сообщает «ОВД-Инфо». Он лишь успел позвонить сестре и сказать, что его задерживают сотрудники правоохранительных органов и повезут в отдел полиции в Краснодар, а там оставят до суда в 9 утра 16 июля. Сотрудники были в гражданской одежде, а машина, в которую его посадили, — без опознавательных знаков принадлежности к какому-либо ведомству. Юрию Пузанову вменяют организацию некоего митинга из-за переписки в чате WhatsApp. Однако он лишь обсуждал в чате события в Хабаровске и вопросы свободы слова, уточнила его сестра. К полудню 16 июля он так и не вышел на связь.

На Сахалине 16 июля задержали Игоря Емельяненко, инициатора народного схода для обсуждения событий в Хабаровске. Его оставили в полиции на ночь до суда. Вечером жители Южно-Сахалинска планировали встретиться, чтобы поговорить о ситуации в Хабаровске.

Жители Хабаровского края проводят акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого арестовали, обвинив в покушении на организацию заказного убийства и организацию заказного убийства двух и более лиц.