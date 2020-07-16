Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Сергея Фургала

Фургала задержали 9 июля, суд арестовал его до 9 сентября. Ему вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой и организация заказного убийства двух и более лиц. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004–2005 годах: тогда в Хабаровском крае и Амурской области были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. Следствие считает, что у них были конфликты с Фургалом, который в тот период был совладельцем металлургической компании «Миф-Хабаровск».