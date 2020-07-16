Треть россиян опасаются потерять работу

Почти треть россиян, имеющих работу, опасаются увольнения, показал опрос фонда «Общественное мнение». При этом 15% оценивают такую вероятность как высокую, а 16% — как низкую, передают «Ведомости».

«Об уровне опасений скорее говорит динамика по вопросу о том, удастся ли им в случае потери найти работу с такими же условиями и такой же зарплатой, как сейчас», –— поясняет ведущий аналитик ФОМа Ирина Осипова. — А именно 22% считают, что удастся, 24% — что не удастся».

В 2017 году соответствующее распределение было 34% к 17%. То есть люди не думают, что потеряют работу, но боятся этого, поскольку устроиться на новую сейчас будет сложнее, говорит Осипова.