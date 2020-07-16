Активисты продолжат сбор подписей против обновления Конституции

Оппозиция продолжит сбор подписей под требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию. Накануне сбор проходил очно в Москве и Петербурге, теперь свой голос можно оставить на сайте кампании.

«Несколько тысяч неравнодушных граждан вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы потребовать отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию. Если вы по тем или иным причинам не смогли прийти, но готовы поддержать эту инициативу — подписывайте иск на нашем сайте — isk.2020go.ru. Там же есть образец подписных листов. Мы призываем присоединиться к протесту всех, кто выступает за сменяемость власти, — как сторонников кампании «НЕТ!», так и убежденных бойкотчиков. Борьба только начинается. Путин должен уйти», — говорится в заявлении активистов.

15 июля в Москве и Санкт-Петербурге удалось собрать более 3 тыс. подписей.

Если в Петербурге акция прошла мирно, то в Москве полиция задержала 147 человек — люди после сбора подписей пошли шествием по улицам города, выкрикивая различные лозунги. После этого силовики перешли к задержаниям.