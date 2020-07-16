За отказ сайтов удалять информацию в Госдуме предложили штрафовать на 15 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалять незаконную информацию. Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский, передает Znak.com.

Парламентарии предлагают внести изменения в КоАП, дополнив его статьей 13.41 «Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации». Со ссылкой на данные Роскомнадзора они сообщают, что «по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации».

«Важно отметить, что в их числе присутствует и информация, представляющую особую общественную опасность: материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; призывы к осуществлению экстремистской деятельности; информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также местах их приобретения», — говорится в пояснительной записке.

Хинштейн и Боярский обращают внимание, что «зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации». Речь идет о YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.