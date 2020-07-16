Наблюдатели смогут контролировать выборы только в «своих» регионах

В законопроект, который разрешает трехдневное голосование на выборах, включена и норма о том, что наблюдателями не смогут стать граждане, которые не являются избирателями на данных выборах. Об этом говорится в новой редакции статьи о гласности работы избирательных комиссий, обратили внимание «Открытые медиа». Изменение закона депутаты Госдумы 15 июля одобрили во втором чтении.

Муниципальный депутат Илья Мищенко считает, что она призвана затруднить «электоральный туризм» активистов разных наблюдательских объединений в регионы, где идут избирательные кампании. «К примеру, в Москве не сможет наблюдать житель Московской области и наоборот. Это резко снижает количество общественных контролеров на участке», — говорит он.