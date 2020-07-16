Руководители редакций поручились за Ивана Сафронова

Выступить поручителями за журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, готовы несколько десятков человек. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест.

Личные поручительства подписали основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, пишет РБК со ссылкой на адвокатов Дмитрия Катчева и Ивана Павлова.



Всего коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик. Характеристики дали представители всех работодателей Сафронова, включая «Роскосмос».



16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест Сафронова. Адвокаты будут просить отпустить его под личное поручительство: такая мера пресечения означает, что обвиняемый находится на свободе, но «заслуживающее доверие лицо» подписывает обязательство, что он не будет так или иначе препятствовать расследованию и будет в назначенный срок являться по вызову следователя и в суд. Если обвиняемый не выполнит эти условия, на поручителя будет наложено денежное взыскание.



Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. Ему предъявлено обвинение в том, что в 2012 году он был якобы завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью.