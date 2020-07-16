Возобновились столкновения на границе Армении и Азербайджана

В Минобороны Азербайджана заявили, что утром в четверг Армения возобновила боевые действия на товузском направлении на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Интерфакс», речь идет об обстрелах из крупнокалиберного оружия и минометов сел Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района, в которых стоят подразделения ВС Азербайджана.

В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что азербйджанские военные пытались совершить диверсию и проникнуть на территорию Армении: «После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен».

Боестолкновения на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались 12 июля и продолжались три дня. В Нагорном Карабахе ситуация оставалась спокойной. В Баку заявили о гибели 11 азербайджанских военных, в Ереване сообщили о четырех погибших и десяти раненых. Вину за обстрелы и гибель людей стороны возлагают друг на друга.