Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других богатых и знаменитых

Крупнейшую атаку на Twitter устроили хакеры, взломав аккаунты богатейших людей компаний. Среди пострадавших Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, компании компаний Apple и Uber. Во взломанных аккаунтах злоумышленники разместили адрес своих биткоин-кошельков и пообещали вернуть входящие переводы в двойном размере, передает Forbes.

«Я возвращаю обществу. Все биткоины, присланные на приведенный ниже адрес, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите $1000, я верну $2000. Это действует только в течение 30 минут», — гласило стандартное сообщение.

Twitter удалил все подобные записи, но за несколько часов более 300 человек направили по адресам, приведенные в мошеннических сообщениях, более $110 тыс.