Close

В Москве начались задержания демонстрантов

15.07.2020

В Москве после акции по сбору подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию люди пошли шествием. Колонна двинулась от Пушкинской площади. После этого силовики начали задерживать протестующих. По разным данным в автозаки попали до 30 человек.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.