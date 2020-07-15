В Москве начались задержания демонстрантов

В Москве после акции по сбору подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию люди пошли шествием. Колонна двинулась от Пушкинской площади. После этого силовики начали задерживать протестующих. По разным данным в автозаки попали до 30 человек.
⚡️В Москве протестующие заблокировали проезд автозаку. pic.twitter.com/NxganNMMC9— Andrey Pivovarov (@brewerov) July 15, 2020
Перекрытие Петровского бульвара. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/oREG503vIm— МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 15, 2020