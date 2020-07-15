Close

Сотни жителей Минска выстроились в очередь к ЦИК — они подают жалобы на отказ регистрировать оппозиционных кандидатов

15.07.2020

После того как Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации на выборах президента Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, к ЦИК выстроилась очередь желающих подать жалобу на это решение. Как сообщает TUT.BY, в очереди стоят несколько сотен человек. минимум одного человека милиция задержала.

Штаб Виктора Бабарико уже заявил, что «предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов».

Накануне в Минске и других городах прошли массовые акции протеста, милиция задержала более 200 человек. Возбуждено уголовное дело.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.