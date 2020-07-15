Сотни жителей Минска выстроились в очередь к ЦИК — они подают жалобы на отказ регистрировать оппозиционных кандидатов

После того как Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации на выборах президента Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, к ЦИК выстроилась очередь желающих подать жалобу на это решение. Как сообщает TUT.BY, в очереди стоят несколько сотен человек. минимум одного человека милиция задержала.

Штаб Виктора Бабарико уже заявил, что «предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов».

Чарга дайшла да тэатру музкамедыі. Міліцыянты просяць людзей разысціся, бо яны ўжо не паспеюць падаць скаргу ў ЦВК.



Паведамляецца, што на вул. Мяснікова едуць аўтазакі.



Відэа: Радыё Свабода pic.twitter.com/XZSjMrxfwS — Белсат TV (@Belsat_TV) July 15, 2020

Накануне в Минске и других городах прошли массовые акции протеста, милиция задержала более 200 человек. Возбуждено уголовное дело.