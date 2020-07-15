Михаил Касьянов: Хабаровск: начало стихийного протеста против Путина

В Хабаровском крае не стихают массовые мирные митинги. За считанные дни регион стал главной протестной точкой России. Бесправие и нищета дали о себе знать. Причины для недовольства хабаровчан копились много лет.

Ранее Путин передал Китаю 337 квадратных километров российской территории. В результате дачные участки многих хабаровчан оказались в другом государстве. Жители Хабаровска по сей день наблюдают свои участки с высокого берега Амура. Другой берег теперь китайский.

Сегодня Хабаровский край подвергается нещадному расхищению природных богатств, идет бесконтрольная вырубка лесов.

В 2018 году с Пекином подписан договор о передаче в аренду Китаю 3,5 млрд гектар российской земли, включая некоторые охраняемые природные зоны. Китай получил от Путина право вести на ней сельскохозяйственную деятельность, заготовку ресурсов (около 70% переданных территорий — леса) и застройку (разрешена почти на 60% переданной земли) в течение 50 лет с возможностью автоматического продления договора.

Хабаровчане также обижены на Путина и за перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток.

Граждане края отказались в 2018 году поддерживать навязанного Кремлем кандидата в губернаторы и провели протестное голосование. Они не приняли массовые фальсификации и добились признания властью результатов своего протестного голосования.

И вот демонстративный арест действующего губернатора Фургала — системного чиновника от марионеточной ЛДПР стал спусковым крючком для выплеска накопленного недовольства путинской властью. Люди вышли на улицы и площади городов края выразить недовольство политикой Путина. Хабаровский протест особенный. У него нет лидеров, нет четкой программы действий. Власти Хабаровского края и города Хабаровска, вначале заигрывавшие с протестующими, теперь трусливо прячут голову в песок.

Тысячи людей продолжают выходить на улицы. Встав плечом к плечу, они ощущают себя гражданами, мнение которых нельзя игнорировать. Идет активное формирование гражданского общества в крае.

С Хабаровска началось то, что скоро вспыхнет по всей стране: стихийное недовольство нищетой и бесправием регионов. Хабаровск показал всей стране реальный уровень доверия действующей власти. Оно утрачено полностью также как и легитимность Путина.

Недавно наша Партия приняла программную декларацию по вопросам федерализма в России. Предложенные в ней принципы в будущем могут стать основой для выстраивания справедливых и взаимовыгодных отношений между федеральным центром и регионами, в том числе и Хабаровским краем.

Партия народной свободы (ПАРНАС) выражает свою поддержку жителям Хабаровского края, восставшим за свою свободу и достоинство.

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