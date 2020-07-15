115 участников протестов в Минске ждут суды

Протоколы об административных нарушениях милиция Минска составили на 115 участников протестной акции, прошедшей 14 июля.

«В отношении 115 граждан, которые активно участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних, в настоящее время составлены административные протоколы за нарушение закона о массовых мероприятиях, а также о неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Все материалы направлены в суды города Минска», — сообщил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

По его словам, «проводятся мероприятия по установлению всех правонарушителей». Он напомнил, что после акции протеста возбуждено уголовное дело, и добавил, что пострадали шесть сотрудников милиции, четверо из них госпитализированы.

Кубраков отметил, что все задержанные — граждане Белоруссии, в основном от 14 до 30 лет. По его словам, группы демонстрантов концентрировались в определенных местах: «Было видно, что есть модераторы, которые руководят именно этими группами. Скорее всего, через интернет. Видно, что шли призывы к определенному месту. То есть управляемость этих групп была видна».