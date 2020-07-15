Сергей Фургал рассказал о требовании подать в отставку

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии, что на него давили с требованием уйти в отставку. Об этом «Интерфаксу» рассказала член ОНК Ева Меркачева.

«В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте», — сказала Меркачева.

Она также сообщила, что Фургал не получает свежих газет и передач, телевизор в его камере не работает. По радио он может слушать только один научно-популярный канал.

Сергея Фургала задержали 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004-2005 годах.