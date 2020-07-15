Иван Голунов подал иск к полицейским на пять млн рублей

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять млн рублей к пятерым экс-полицейским, арестованным по его делу.

Как пишет издание, Голунов требует, чтобы бывшие сотрудники МВД вернули доход, который получили за время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков. По его мнению, полицейские «лишь создавали видимость» борьбы с наркотиками. Если иск удовлетворят, деньги Голунов отдаст на благотворительность.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивал, что наркотики ему подбросили, 11 июня после общественной кампании в его поддержку уголовное дело прекратили. В январе 2020 года полицейских, задерживавших Голунова, арестовали, обвинив в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.



Алексей Коврижкин, адвокат одного из бывших полицейских Игоря Ляховца, считает иск Голунова PR ходом. «Чушь полная какая-то, Голунов пиарится, вот и все. Все прекрасно понимают, что никто ему такой иск никто не удовлетворит в таком объеме. За действия полицейских несет ответственность государство, поэтому пусть он к Минюсту иски предъявляет», — сказал Коврижкин «Открытым медиа».