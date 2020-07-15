В Воронеже суд арестовал восьмерых иеговистов

В Воронеже суд арестовал до 3 сентября восемь из десяти задержанных сторонников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. Обыски и задержания прошли в городе 13 июля, передает «Интерфакс».

По сообщению СК, в отношении десяти иеговистов возбуждены два уголовных дела об организации работы запрещенного религиозного объединения. Они и их неустановленные сообщники, достоверно зная, что «Свидетели Иеговы»* в России запрещены судом, организовали деятельность местной ячейки в Воронеже и Воронежской области, проводили собрания, богослужения, проповеди и привлекали новых сторонников, говорят следователи.

То, что подозреваемые хранили документацию в электронном виде, и использовали видеоконференцсвязь для проведения коллективных собраний, в СК интерпретировали как попытку не быть изобличенными. По делу было проведено 110 обысков.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.