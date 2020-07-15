В Белоруссии после протестов завели уголовное дело

В Минске после массовых протестов, вызванных отказом в регистрации на выборах президента ряду кандидатов, возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка.

Как сообщили в СК Белоруссии, дело возбуждено по ст. 342 Уголовного кодекса республики, по которой обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

«В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — пишут в СК.

14 июля во время протестных акций по всей стране были задержаны более 200 человек. Митинги и шествия сопровождались столкновениями с милицией. Люди вышли на улицы из-за того, что ЦИК отказал в регистрации кандидатами на выборах президента Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.