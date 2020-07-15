Юлию Галямину оштрафовали на 200 тысяч за пикет в поддержку Ильи Азара

Таганский суд Москвы оштрафовал муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. В ходе заседания адвокат Михаил Бирюков заявил, что Галямина даже не успела встать в пикет, когда ее задержали, передает «МБХ медиа».

Галяминой вменили повторное нарушение при участии в несогласованной акции, свою вину она не признала.

Ее задержали 29 мая. В тот же день задержали муниципальных депутатов Сергея Цукасова, Андрея Морева и Елену Русакову, а также председателя московского «Яблока» Кирилла Гончарова. 16 июня суд оштрафовал каждого из участников на 20 тыс. руб.

Журналиста Илью Азара задержали 26 мая у здания МВД, когда он вышел в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.