В Москве у здания ФСБ пройдет акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Группа поддержки фигурантов дела «Нового величия» анонсировала акцию у здания ФСБ в Москве, она пройдет в форме пикетной очереди.

14 июля обвинение запросило фигурантам дела «Нового величия» до 7,5 лет лишения свободы. Их посчитали организаторами экстремистского сообщества.

«Запрошенные прокурором сроки не просто чрезмерны, а несправедливы и отвратительны. Дело полностью сфабриковано, а его фигуранты не то что не должны получить срок, а не должны были подвергаться преследованию вовсе. Они невиновны, и мы требуем полного оправдания», — пишут организаторы акции, которая запланирована на 18:00 16 июля.

Среди инициаторов пикетной очереди движение «Гражданское общество», Либертарианская партия России, московское отделение «Яблока», «Ассоциация независимых депутатов», «Открытка» и организация «Матери против политических репрессий».