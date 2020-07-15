Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении Гонконга льготного статуса, а также о введении финансовых санкций против китайских чиновников, причастных к репрессиям. Таким образом Вашингтон привлекает Пекин к ответственности за закон о национальной безопасности, введенный властями КНР в отношении Гонконга. В Китае заявили, что ответят.

«Теперь США будут относиться к Гонконгу так же, как к материковому Китаю: никаких особых привилегий, особого экономического режима и экспорта стратегически важных технологий. И с этим исчезает Гонконг, по моему мнению, потому что он больше не сможет конкурировать со свободными рынками. Многие люди покинут Гонконг», — цитирует Трампа «Голос Америки».

Трамп также сообщил, что он подписал закон, предусматривающий наказание для финансовых учреждений, обслуживающих китайских чиновников, которые причастны к созданию и реализации нового китайского закона о национальной безопасности в Гонконге.

Китай в ответ обещает ввести санкции в отношении ряда граждан и организаций США. «Это грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая. Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест», — сообщил в среду МИД Китая, передает ТАСС.