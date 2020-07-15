На цифровизацию уголовно-исправительной системы запросили 5,8 млрд рублей

«Ростех» и ФСИН запросили у государства 5,8 млрд рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы. Госкорпорация хочет создать для службы государственную информационную систему, которая позволит усилить охрану заключенных, эффективнее использовать их труд, снизит коррупцию и «минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных». По мнению правозащитников, речь идет в первую очередь о недопущении утечек информации о пытках, пишет «КоммерсантЪ».

На письме гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и директора ФСИН Александра Калашникова к президенту Владимиру Путину стоит виза с поручением премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть предложения. Предполагается, что цифровизация позволит исключить незаконные действия сотрудников ФСИН по отношению к заключенным, помешать противозаконной связи спецконтингента с внешней средой, повысить уровень охраны, побороть коррупцию в тюрьмах, отслеживать спецтранспорт и заключенных, координировать производственно-экономическую деятельность исправительных учреждений, а также «минимизировать манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей», говорится в письме.

Ряд правозащитников и экспертов считают, что одна из целей централизованной цифровизации ФСИН — предотвратить утечки информации о пытках в колониях.

«ФСИН пытается не допустить скандалов, аналогичных ярославскому. И решает это сразу по двум направлениям: с одной стороны, обещает большую открытость из-за цифровизации, с другой — уверяет, что проблемы связаны не с поведением самих сотрудников, которые избивают заключенных, а с НКО, которые делают такие факты достоянием гласности», — поясняет главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.