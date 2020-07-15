На отрицающего распад СССР пенсионера завели дело об экстремизме

Суд в Омске отправил под домашний арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества. Он отрицал распад СССР и был председателем омского «исполкома Совета народных депутатов РСФСР», а сотрудники УФСБ утверждали, что он готовил «вооруженный захват власти», пишет «Новая газета». У пяти соратников Бесхлебного, а также в двух омских офисах движения прошли обыски.

В постановлении о производстве обыска говорилось, что по данным УФСБ России по Омской области, Бесхлебный готовит «вооруженный захват власти» в стране. В решении суда преступление, в котором подозревается пенсионер, формулируется как «организация экстремистского сообщества».

Это не первое уголовное дело в отношении противников распада СССР, напоминает «Новая». Так, после признания экстремистским выступавшего за это движения «Союз славянских сил Руси» в прошлом августе, летом 2020 года дела о создании его «филиалов» завели в Тульской и Кировской областях. В июле обыски у противников распада СССР провели в городе ЯНАО Ноябрьске. В июле 2019 года участников движения «Домой в СССР» из Нижневартовска обвинили в подготовке к вооруженному захвату зданий.