Правозащитникам запретили рассказывать Фургалу о митингах в его поддержку

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку в регионе — правозащитникам запретили говорить ему об этом.

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом говорить», — сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников отметил, что Фургал пожаловался на аллергию: «Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам как медик связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку. Фургал находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. По словам губернатора, передач он пока не получал».

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. Его обвинили в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004–2005 годах. В Хабаровском крае уже четыре дня подряд проходят стихийные митинги в поддержку губернатора.