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В Баку митингующие потребовали возобновить войну из-за Карабаха

15.07.2020

Жители Баку на несанкционированном шествии в поддержку азербайджанской армии скандировали: «Карабах» и «Свободу Карабаху». Они призывали возобновить военные действия и требовали «дать им оружие», пишет РБК со ссылкой на местные СМИ. Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана.

Боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июля. В результате обе страны понесли потери.

Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном длится с конца 1980-х годов. Стороны оспаривают право установить контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, где живет преимущественно армянское население. Активная фаза конфликта, переросшая в боевые столкновения, пришлась на период с 1992 по 1994 год. До конфликта контроль над Нагорным Карабахом установил Азербайджан при значительной автономии этой территории. Однако после завершения активной фазы Карабах фактически получил независимость от Азербайджана, а конфликт был заморожен, напоминает РБК.

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