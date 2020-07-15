В Баку митингующие потребовали возобновить войну из-за Карабаха

Боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июля. В результате обе страны понесли потери.
Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном длится с конца 1980-х годов. Стороны оспаривают право установить контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, где живет преимущественно армянское население. Активная фаза конфликта, переросшая в боевые столкновения, пришлась на период с 1992 по 1994 год. До конфликта контроль над Нагорным Карабахом установил Азербайджан при значительной автономии этой территории. Однако после завершения активной фазы Карабах фактически получил независимость от Азербайджана, а конфликт был заморожен, напоминает РБК.