Более 200 человек задержаны в Белоруссии в ходе протестов

Вечером 14 июля на улицы городов Белоруссии вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.



Как передает TUT.BY, акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Преимущественно они проходили в центре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах. Участники выстраивались в «цепи солидарности», проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы и стычками с милицией. Без задержаний обошлось лишь в Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек. По состоянию на 01:30 15 июля сообщалось о как минимум 215 задержанных по всей стране.

В Минске группы людей стали собираться около 19:00 в начале проспекта Независимости. Люди выстраивались в «цепи солидарности» и двигались по направлению к площади Якуба Коласа. Еще одна группа людей двигалась от площади Якуба Коласа в сторону цирка. Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости — от площади Независимости до улицы Козлова. Задержания начались практически сразу. Больше всего протестующих задерживали в районе площади Победы, у цирка, на Немиге.



«Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — передавал корреспондент TUT.BY с места событий. Задерживали и журналистов, их отпускали после проверки документов.



Акция протеста в Минске продолжалась до поздней ночи. В течение нескольких часов были закрыты шесть станций метро.



