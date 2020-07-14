Более 500 членов избиркомов выступили против многодневного голосования

Больше 500 членов избирательных комиссий подписались под открытым письмом против внедрения многодневного голосования. 88% подписантов — члены комиссий с правом решающего голоса.

«Даже один день голосования — это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование — это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально», — говорится в письме.



Большинство помещений для голосования в России находятся в образовательных учреждениях, а большинство членов УИК в России — преподаватели. Многодневное голосование неизбежно препятствует учебному процессу, отнимает пространство и время от регулярной работы школ, колледжей, университетов, отмечают члены избиркомов.



«Опыт недельного голосования с 25 июня по 1 июля показал, что несколько дней являются избыточными. По официальным данным, явка составила менее 70%, то есть в среднем в день голосовало менее 10% от списка избирателей. Большую часть времени члены УИК, выдающие бюллетени, проводили в ожидании избирателей. Это не редкость даже при однодневном голосовании: так, на выборах 2019 года средняя явка по официальным данным составила всего 41%», — пишут авторы письма.



Обсудить возможность «растянутого» голосования в будущем ранее предлагала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова. За многодневное голосование вне избирательных участков на выборах в России выступили в Совете по правам человека при президенте — такую возможность СПЧ рекомендует закрепить законодательно.