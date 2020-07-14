Сбербанк и «Дождь» проверяют жалобы о сексуальных домогательствах со стороны их сотрудников

Сбербанк на время проверки отстранил от работы сотрудника организации Сергея Миненко и работника дочерней компании «С-Маркетинг» Руслана Гафарова, которых девушки Twitter обвинили в сексуальных домогательствах. «Ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось», намерены провести на телеканале «Дождь», журналиста которого Павла Лобкова также обвинили в неподобающем поведении.

Обсуждения домогательств и харассмента появились в Twitter 13 июля. Кроме Лобкова, Миненко и Гафарова обвинения выдвинули против шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и фоторедактора портала Андрея Золотова. Они уже объявили о своей отставке.

Павел Лобков, принеся извинения, сообщил, что отдает право решать его судьбу руководству и подписчикам «Дождя». Главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил, что «в самое ближайшее время эта ситуация будет разобрана и проговорена на телеканале. Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось».