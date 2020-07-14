СПЧ выступил за многодневные выборы и голосование вне участков

Совет по правам человека при президенте в своем докладе по итогам наблюдения за голосованием по изменению Конституции одобрил практику многодневного волеизъявления вне избирательных участков.

Как передают «Открытые медиа», СПЧ частично признал недостатки процедуры, связанные с электронным голосованием, работой наблюдателей и условиями труда членов избирательных комиссий. В большинство случаев поступившая в Общественную палату и Совет информация о нарушениях не подтверждалась, утверждают в СПЧ. Количество нарушений, способных повлиять на волеизъявления граждан, было незначительным.

Возможность голосования на выборах в течении двух-трех дней в СПЧ рекомендует закрепить законодательно — после обсуждения с экспертным сообществом: «При организации многодневного голосования необходимо учитывать возрастающую нагрузку на членов избиркомов, в первую очередь, на членов участковых комиссий. Необходимо предусмотреть дополнительное финансирование, оперативное использование имеющегося резерва членов комиссий».

«Практики организации голосования в несколько дней вполне допустимы, именно с точки зрения удобства реализации права голоса избирателей», — сказал член СПЧ и бывший член ЦИК Игорь Борисов.

Более подробно такая возможность будет обсуждаться 16 июля на экспертной площадке в Центральной избирательной комиссии, где СПЧ также намерен презентовать свой доклад. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала об обсуждении возможности голосования на выборах в течение двух-трех дней.