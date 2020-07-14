Григорий Юдин: Беларуси имеет смысл готовиться к умному голосованию

Меня на днях спросили про ситуацию в Беларуси. Вообще я уверен, что белорусы разберутся и без моих советов. Но раз уж спросили - я думаю, что в Беларуси имеет смысл готовиться к умному голосованию.

К этому подталкивает сразу несколько соображений.

Во-первых, эти выборы легко превратить в референдум по поводу продолжения правления Лукашенко.

Во-вторых, про будущие фальсификации всё понятно, но насколько можно судить, соотношение "на земле" сейчас таково, что появляется реальная перспектива переголосовать Лукашенко в любом случае. Понятно, что за ним не 3%, но если соотношение где-то 20/80 (при относительной равномерности по территории), то фальсификации мало что решают. Это важное отличие от ситуации с плебисцитом в России, где расклад был примерно 50/50 - и в этом случае шансы есть, только если остаются какие-то правила. У беларусов же есть хорошие шансы и в игре без правил.

В-третьих, Лукашенко потерял повестку. И это тоже важное отличие от России, где плебисцит был придуман и реализован тем, кто и должен был его выиграть. В Беларуси голосование происходит помимо воли Лукашенко и оказывается точкой сборки сразу нескольких протестных тем - бездарной реакции на эпидемию, экономического провала и вызывающих высказываний президента. По времени голосование оказывается ровно в той точке, куда может ударить накатывающая волна.

В-четвёртых, избирком сегодня здорово упростил дело, зарегистрировав только Светлану Тихановскую. Это не только облегчение консолидации протестных голосов, но и кандидат, который не имеет политических амбиций - идеальный джокер. Тихановской, конечно, имеет прямой смысл сделать заявление, что после избрания она сразу объявит свободные выборы. И вообще делу помогла бы жёсткая программа "30 дней", которая успокоит боящихся за целостность страны в переходный период.

В-пятых, умное голосование - это не кампания Тихановской и не сдерживается понятными ограничениями самого кандидата. И даже если Тихановскую в итоге снимут, умное голосование уже будет раскручено и сработает в любом случае.

Только умное голосование - это не просто прийти и проголосовать за кого-то условленного. Это большая кампания: какие-то её важные элементы уже в деле, какие-то ещё предстоит собрать. Кто её сумеет организовать - самый интересный вопрос. Кое-что Тихановская может сделать, но сильно рассчитывать на неё не имеет смысла. Это сработает, если она будет тараном народной кампании. Избирком сегодня, конечно, сильно упростил задачу, но работа там предстоит большая.

И последнее - игра Кремля там видна очень хорошо, но это сейчас вообще неважно. Выиграть в чужую игру можно, только если есть своя.

Хочется пожелать белорусам хладнокровия.

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