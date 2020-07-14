Российских туристов готовы принять восемь стран

Российских туристов готовы принимать восемь стран. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты, передает «Интерфакс».

По словам Ломидзе, большинство из этих стран требуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса. «Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — отметила она.