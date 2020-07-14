Close

Российских туристов готовы принять восемь стран

14.07.2020

Российских туристов готовы принимать восемь стран. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты, передает «Интерфакс».

По словам Ломидзе, большинство из этих стран требуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса. «Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — отметила она.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.