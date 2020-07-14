Навального вызвали на допрос по делу о клевете

В отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете. Об этом политик сам рассказал в Instagram. Повестку на допрос в Следственный комитет ему вручили на выходе из дома.

«Повестку принес сам следователь. С ним еще один чувак. Поодаль стоит еще один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолет не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить», — написал Навальный.

В середине июня по делу о клевете СК признал потерпевшим ветерана Игната Артеменко, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Он пояснил следствию, что опубликованные комментарии Навального к агитационному ролику не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья.

2 июня Навальный в Twiiter прокомментировал ролик RT, посвященный голосованию, героями которого стали несколько человек. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал Навальный. В этом ролике снялся и Игнат Артеменко. 15 июня СК возбудил уголовное дело в отношении политика.