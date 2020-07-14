Жители Хабаровска отказываются прекращать акции протеста

Хабаровчане вновь вышли на несанкционированный митинг. Они требуют выпустить губернатора Сергея Фургала из московского СИЗО «Лефортово».

Как сообщает DVHUB.RU, после окончания рабочего дня люди оккупировали крыльцо здания правительства, несмотря на вежливые просьбы полиции отойти за пределы проезжей части, то есть встать на территорию площади, а не заниматься ступеньки перед входом. Позже митингующие по традиции двинулись по центральной улице города в сторону Амура.

Сегодня мэр Хабаровска обратился к жителям с просьбой не устраивать массовые акции протеста из-за ситуации с коронавирусом: «Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен.

Акции протеста в Хабаровске начались после задержания губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств и покушения на убийство бизнесменов в 2005-2006 годах.