Виктору Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предложила не регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании, сообщает TUT.BY. В итоге в регистрации ему было отказано. Валерий Цепкало также не получил регистрацию. Конкуренция президенту Александру Лукашенко составят Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Светлана Тихановская.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи. 13 июля его доверенные лица пришли в ЦИК, где их ознакомили с результатами проверки документов, поданных для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. По результатам проверки формальных оснований для отказа в регистрации не было.

Глава ЦИК отметила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр по акциям «Белгазпромбанка»: 283 руб. 43 коп., $1263, €5, что не является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, из-за которых его могут не зарегистрировать. Но, как отметила Ермошина, вместе с тем в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

18 июня Виктора Бабарико задержали «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», заявил тогда глава Комитета государственного контроля Иван Тертель. По его словам, расследование идет по нескольким направлениям. Это махинации с векселями на сумму свыше $60 млн, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты; также установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры.

Перед этим Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для допроса, связанного с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку, которым ранее руководил Бабарико.

Результаты интернет-опросов в мае показывали, что Бабарико вызывает наибольшие симпатии избирателей. В его инициативной группе 8905 человек, и это наибольшая по численности среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, писал в корреспондент NT в Минске.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.