Состояние Владимира Потанина серьезно сократилось на фоне экологических скандалов

Состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд. Падение произошло на фоне сразу нескольких громких аварий на предприятиях, входящих в группу «Норникеля», отмечает Forbes.

Самой крупной аварией стал разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. 3 июня она стала темой совещания у президента Владимира Путина. Если утром 3 июня акции «Норникеля» торговались на Московской бирже по цене 22 398 руб. за штуку, то 4 июня на минимуме стоили 19 738 руб. Состояние Потанина за 4 июня сократилось на $1,5 млрд. Затраты на ликвидацию аварии сам Потанин оценивал в 10 млрд руб. Но после того как Росприроднадзор 6 июля оценил ущерб экологии в 148,2 млрд руб, котировки «Норникеля» отреагировали очередным падением, опустившись с 19 378 руб. до 18 260 руб. за штуку. Последнее по времени резкое падение котировок «Норникеля» произошло в понедельник, 13 июля, после того, как 12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз». На торгах на Мосбирже 13 июля «Норникель» стал лидером падения — его акции подешевели на 2,7%, до 18 050 руб. за штуку. Состояние основного владельца компании упало на $383 млн.

Несмотря на сокращение состояния, Потанин по-прежнему удерживает первое место среди российский миллиардеров — его ближайший преследователь, основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, с состоянием $22,3 млрд отстает от него на $800 млн.