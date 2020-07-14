«Проект»: у главы Чечни есть подставное лицо для оформления многомиллионного бизнеса

Глава Чечни Рамзан Кадыров и люди из его окружения оформляли многомиллионный бизнес на подставное лицо – бизнесмена Павла Кротова. Как пишет в своем расследовании «Проект», Кротов выполнял деликатные поручения Кадырова и его «дорогого брата» депутата Адама Делимханова.

Как минимум дважды он получал доступ к активам на сотни миллионов долларов, действуя в интересах чеченской элиты. Он скупал долги или становился номинальным партнером в бизнесе. Получая долю в бизнесе, чеченское руководство взамен предоставляло партнерам «крышу».

Кроме того, Кротов был куратором строительства резиденции Рамзана Кадырова в Центорое. При всем этом Кротов работает дипломатом в посольстве Гренады. Это может давать ему неприкосновенность от уголовного преследования.