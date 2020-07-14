В Сирии при взрыве фугаса пострадали российские военные

В сирийской провинции Идлиб при взрыве фугаса по пути следования патруля ранены трое россиян и несколько турецких военных. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии отметили, что российские военные ранены легко, угрозы их жизни нет. Они доставлены на авиабазу Хмеймим, передает «Интерфакс».

Взрывом повредило бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

Подрыв самодельной бомбы произошел во вторник около 8:50 по московскому времени в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации.