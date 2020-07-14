В ЛДПР назвали своих кандидатов на замену Фургалу

В ЛДПР определилась с возможными кандидатами на пост врио губернатора Хабаровского края. Так, партия может предложить председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на депутата от ЛДПР Кирилла Черкасова. Лидер партии Владимир Жириновский также подтвердил эту информацию в эфире RTVI.

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей в 2004–2005 годах. В Хабаровске из-за ареста губернатора произошли массовые протесты. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев 13 июля прибыл в Хабаровск и раскритиковал работу администрации края.