Юрий Дудь: Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий

Несколько абзацев про то, для чего нужны журналисты.

В декабре прошлого года журналистка Катерина Гордеева опубликовала текст про 5-летнюю девочку С. Девочка родилась в элитном московском роддоме недоношенной, но здоровой; родители – очень странные люди – посчитали, что она чем-то серьезно больна и оставили С. в больнице. Не лечиться, лечить ее было не от чего, а просто жить под наблюдением персональной няни.

Каждый месяц такой жизни обходился родителям примерно в миллион рублей, но деньги у них были. 5 лет девочка С. не покидала стен клиники. Пока другие дети ходили на секции, общались с ровесниками и исследовали жизнь, ее жизнь ограничивалась больничным забором.

Руководство больницы пыталось объяснить, что ребенку тут не место, но получалось не очень успешно – да и оплата поступала исправно. Про девочку С. знали многие, они сердились, охали, но ничего не меняли. Журналистка Катерина Гордеева – изменила все. После ее текста на девочку С. обратила внимание служба опеки, завертелась судебная движуха. Спустя несколько месяцев родителей ограничили в правах, девочку удалось вытащить из люксовой тюряги и передать в приемную семью. Девочка С. привыкает, но уже полна новых впечатлений: недавно впервые увидела живую собаку.

Это один из многих примеров, который напоминает: смысл работы журналистов (не всех, но многих) – в том, чтобы решать проблемы людей. Да, часто это проблема безделья: развлечь, отвлечь, увлечь, сделать культурную инъекцию. Но часто – проблемы если не жизни, то здоровья. Журналисты (не все, но многие) решают их адресно и азартно, пока государство занято – или великими делами, или грязными делишками.

Поэтому когда вы видите новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему.

В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит это конкретно и ваша проблема. Причем неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии.

Потому что когда несправедливость случится рядом с вами и кто-то помешает вам ходить на секции, общаться с ровесниками и исследовать жизнь, именно журналисты (не все, но многие) будет первыми кто за вас впишется.

Ивану Сафронову — честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда. Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий.

Никакого нормального будущего без этого не будет — ни у магазинов, ни у МФЦ, ни у Росгвардии.

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