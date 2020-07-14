Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центрального банка. Как пишет РБК, только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд. Согласно данным ФТС, за эти два месяца «Газпром» продал за рубеж топлива на $2,4 млрд. По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года.



За год продажи золота выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем—мартом — в 2,5 раза. Такой резкий рост произошел в том числе на фоне решения ЦБ отказаться от покупок золота.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа во втором квартале 2020 года упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $3,5 млрд. Это произошло из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, заполнения газовых хранилищ и потепления.