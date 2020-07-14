«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» после серии экологических ЧП

Компания «Русал» обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением потребовать от Владимира Потанина поменять команду менеджмента.

«Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», — говорится в заявлении «Русала».

«Русал» предлагает также перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникель», в результате аварии разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. В конце июня стало известно, что на Талнахской обогатительной фабрике по меньшей мере дважды сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру. 12 июля стало около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».