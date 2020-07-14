Мэр Хабаровска осудил организаторов митингов в городе

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук впервые прокомментировал массовые акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, назвав их противозаконными.

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен. Поэтому это все называется лишь бы я, а остальные не волнуют. Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — заявил Кравчук, передает DVHAB.RU.

Накануне протестующие вышли на очередной митинг в поддержку Фургала, а провокаторы попробовали «раскачивать толпу», пишет издание. Зачинщиков выгнали, а акция закончилась мирно.