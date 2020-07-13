Россия отменяет карантин для приезжающих иностранцев

Приезжающие в Россию иностранцы больше не должны проходить двухнедельный карантин, но им придется представить на российской границе результаты теста на COVID-19 или сдать такой тест в России через три дня после прилета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Иностранцы могут предъявить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии. Если результатов нет, иностранному гражданину в течение трех дней нужно будет платно сдать тест ПЦР в России. Граждане России при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы - за рубежом, либо сдать анализ в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.

Новые требования вступают в силу 15 июля. Медицинская справка об отсутствии коронавируса может быть представлена как на русском, так и на английском языке.